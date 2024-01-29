Ordu'da ahşap ev küle döndü: 1 kişi öldü!

Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında görme engelli Ramazan Karabulut (55) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:18
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Gölköy ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Mevlide Karabulut yangını fark edip dışarı çıkarken görme engelli oğlu Ramazan Karabulut evde mahsur kaldı. Alevler tüm evi sararken ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Yangın 2 saatlik çalışma ile söndürülürken Ramazan Karabulut'un cenazesine ulaşıldı.

Cenaze otopsi için morga götürülürken elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.


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