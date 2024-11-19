Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'da bir kişinin kendi bebeğine istismarda bulunduğu ihbarı üzerine, bebek ve annesinin devlet himayesine alındığını açıkladı.

Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bakanlık harekete geçti
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:43

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını öne sürdü.

Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

BEBEK VE ANNESİ DEVLET HİMAYESİNE ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi. 

 


Etiketler: #istismar #aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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