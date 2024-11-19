Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bakanlık harekete geçti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'da bir kişinin kendi bebeğine istismarda bulunduğu ihbarı üzerine, bebek ve annesinin devlet himayesine alındığını açıkladı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını öne sürdü.
Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
BEBEK VE ANNESİ DEVLET HİMAYESİNE ALINDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.
Etiketler: #istismar #aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- 'Ne üdüğü belirsiz' paylaşım
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!
- 'Görüş ayrılığı' iddialarına kürsüden yanıt