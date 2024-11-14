İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AİDS'ten öldü, babanın HIV testi pozitif çıktı: Bakanlıktan 'cinsel istismar' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:02

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:02

İzmir'de "kemik erimesi" şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuk, AIDS (HIV) nedeniyle hayatını kaybetti.

NTV muhabiri Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.

Şahin, çocuğun ölümü üzerine aileye HIV testi yapıldığını; babanın HIV pozitif, annenin ise negatif olduğunu ve çocuğun 3 yıl önce bir ameliyat geçirdiğini, ameliyat öncesi yapılan rutin testlerde HIV negatif çıktığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Halk TV'ye konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yapılan HIV testinde babanın pozitif, anne ve kardeşin ise negatif olduğunu doğruladı. Bakanlık kaynakları, "Bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı, ancak tetkikler devam ediyor. Sebep araştırılıyor" dedi.

"18 yaşın altında 44 çocuk HIV pozitif"

"HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk var" iddialarına ilişkin olarak da bilgiler veren bakanlık kaynakları, bu süreç içerisinde bazı çocukların yaşının 18'i geçmesi ve bazılarının da tedavilerinin tamamlanması nedeniyle 56'sının şu anda listede olmadığını, şu an 18 yaşın altında HIV pozitif olan 44 çocuk olduğunu bildirdi.