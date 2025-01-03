Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:23

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Bozpınar köyünde inşaatın ikinci katında çalışan Ekrem Kalan (40), yüksek gelirim hattına temas etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Elektrik akımına kapılan Kalan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kalan'ın cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.


Etiketler: #112 Acil #adıyaman

İlgili Haberler

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Adıyaman'da korkutan hastane yangını: Tahliye edildi!

Adıyaman'da korkutan hastane yangını: Tahliye edildi!
Adıyaman'da bir köyde kuduz alarmı... Karantinaya alındı!

Adıyaman'da bir köyde kuduz alarmı... Karantinaya alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler