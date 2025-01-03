Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Bozpınar köyünde inşaatın ikinci katında çalışan Ekrem Kalan (40), yüksek gelirim hattına temas etti.
OTOPSİ YAPILACAK
Elektrik akımına kapılan Kalan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kalan'ın cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
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