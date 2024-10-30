Ordu'da feci ölüm: Bazaya sıkışan kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:21

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:22

Edinilen bilgiye göre, Evkaf Mahallesi’nde, Emine Çavlık (74) isimli kadın, evlerinin odasında bulunan bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çavlık’ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.