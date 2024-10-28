Devre arasında ayrılacağı iddia ediliyordu: Victor Osimhen'den transfer yanıtı!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 23:49

Güncelleme: 28.10.2024 - 23:49

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da olacağını açıkladı.

Kendisine sorulan, "Sezonun ikinci yarısında burada olacak mısın?" sorusuna yanıt veren Nijeryalı yıldız, "Evet, burada olacağım" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edliyordu.