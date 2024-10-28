Devre arasında ayrılacağı iddia ediliyordu: Victor Osimhen'den transfer yanıtı!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da olacağını açıkladı.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da olacağını açıkladı.
Kendisine sorulan, "Sezonun ikinci yarısında burada olacak mısın?" sorusuna yanıt veren Nijeryalı yıldız, "Evet, burada olacağım" ifadelerini kullandı.
Nijeryalı golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edliyordu.
Etiketler: #victor osimhen #beşiktaş #galatasaray #Derbi
Spor Haberleri
- Osimhen'den transfer iddialarına yanıt!
- Hollandalı hocadan hakem tepkisi!
- Okan Buruk'tan penaltı tepkisi!
- Beşiktaş'tan Galatasaray'a cevap!
- Osimhen: 'Icardi ve beni engelleyemezler'
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus yanıtı!
- Davinson'dan Gabriel Sara'ya övgü!
- Muslera'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Sezon sonu...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
- Galatasaray zirvede yer aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Mısır teklif etmişti... Netanyahu'dan 'ateşkes' yanıtı!
- Narin'in ağabeyinden peş peşe paylaşım
- Yolcu treni beton pompasına çarptı!