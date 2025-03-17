Ordu'da feci ölüm: Yaktığı ateşin içine düştü!

Ordu'da Mehmet Varol (52), fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

Ordu'da feci ölüm: Yaktığı ateşin içine düştü!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:31

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Varol, kendisine ait fındık bahçesinde temizlik yapmak için ateş yaktı. Akrabaları, Varol'a ulaşamayınca ihbarda bulundu.

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşin içine düştüğü belirtilen Varol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, vücudunda ise kısmi yanıklar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ordu

İlgili Haberler

5 yaşındaki İbrahim'in feci ölümü: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

5 yaşındaki İbrahim'in feci ölümü: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Öğretim üyesinin feci ölümü... Asansör boşluğuna düştü, hayatını kaybetti

Öğretim üyesinin feci ölümü... Asansör boşluğuna düştü, hayatını kaybetti
Otoyolda feci ölüm: Parçalanmış ceset bulundu!

Otoyolda feci ölüm: Parçalanmış ceset bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler