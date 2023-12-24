Ordu'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ordu'da fırtına ve sağanak etkili oldu; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:02
Ordu'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Ordu'da dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Altınordu ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Durugöl Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısının uçması nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanırken, uçan çatı nedeniyle 3 aracı hasar gören galerici Bekir Ergen, "Bir tanıdığım arayarak, galerimin önündeki araçların üzerine çatı düştüğünü söyledi. Bunun üzerine buraya geldik. Yan taraftaki binanın çatısı uçmuş. 3 aracın üzerine çatı düşmüştü. Ama 2'sinde büyük hasar var. Şu anda fırtına devam ediyor, araçlarımızı kapalı alana götürüyoruz" dedi.


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