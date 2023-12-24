Ordu'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Ordu'da fırtına ve sağanak etkili oldu; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.
Ordu'da dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Altınordu ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Durugöl Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısının uçması nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanırken, uçan çatı nedeniyle 3 aracı hasar gören galerici Bekir Ergen, "Bir tanıdığım arayarak, galerimin önündeki araçların üzerine çatı düştüğünü söyledi. Bunun üzerine buraya geldik. Yan taraftaki binanın çatısı uçmuş. 3 aracın üzerine çatı düşmüştü. Ama 2'sinde büyük hasar var. Şu anda fırtına devam ediyor, araçlarımızı kapalı alana götürüyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- 6 askerimiz daha şehit oldu!
- Fırtına ve kuvvetli yağış!
- İsmail Kartal derbi öncesi yeni jokerini buldu
- AKP'nin imdadına 'Cübbeli' yetişti
- Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!
- Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda
- 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
- Kızıl Goncalar İsmailağa'nın hedefinde!
- Erdoğan'dan 'İstanbul' açıklaması!