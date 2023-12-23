Tarihin en garip ve şaşırtıcı vergi tahsilatları! İdrar için de alıyordu sakal için de...

Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:21

Güncelleme: 23.12.2023 - 12:27

Vergiler, toplumları finanse etmek ve belirli sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan önemli bir araç olmanın ötesinde, zaman içinde çeşitli ve bazen ilginç biçimlerde ortaya çıkmıştır. Dünya tarihinde uygulanan bazı vergiler, bireylerin günlük hayatlarını etkileyerek ve hatta olağanüstü yaratıcı şekillerde belirlenerek dikkat çekmiştir. İşte vergi tarihindeki bu sıra dışı vergiler...

MEME VERGİSİ:

Meme vergisi sistemi, Britanya tarafından yönetilen Hindistan’da var olan 550 yerel-özerk devletten birinde, içlerindeki en eskilerinden biri olan Travancore Eyaleti’nin kralı tarafından toplanırdı. Bu sisteme göre alt kastlardan gelen kadınların memelerini kapatmalarına şartlı izin verilirdi. Eğer memelerini kapatmak isterlerse vergi ödemeleri gerekirdi.

YEMEKLİK YAĞ VERGİSİ:

Eski Mısır vergi yasaları oldukça sert bir şekilde ilerliyordu. Vergi kaçırma veya yanlış beyanda bulunma kırbaç ya da ölümle cezalandırılıyordu. Bununla birlikte tahıldan biraya, Nil Nehri boyunca her şey için vergi ödeniyordu. En değişik vergi ise yemeklik yağ üzerine uygulanıyordu. Yemeklik yağın geri dönüşümü yasalara aykırıydı ve askerler kullanılmış yağ için evleri arıyordu. Kişilerin evde kullanılmış yağ bulundurması durumunda ise evin sahibi taze yağ almaya ve uygun vergi ödemeye zorlanıyordu.

İDRAR VERGİSİ:

Amonyak bakımından zengin olan idrar; yün üretimi, yünlü gazın temizlenmesi ve beyazlatılması, bronzlaşma ve dişlerin beyazlatılması dahil olmak üzere bir dizi işlemde kullanıldı. Bu yüzden İmparator Vespasian kasasını doldurması gerektiğinde, tüm halka, idrar satın alanlar tarafından ödenmek üzere idrara bir vergi koymaya karar verdi. Günümüzde hala kullanılan Latince “Pecunia non olet (para kokmaz)” ifadesi Vespasian’a atfedilir.

KORKAKLIK VERGİSİ:

Orta Çağ İngiltere’sindeki bir şövalye, bir savaşta savaşmak istemiyorsa para ödeyerek o savaşa katılmayabilirdi. “Korkaklık vergisi” olarak adlandırılan bu ödeme, şövalyenin belirli bir savaştaki askerlik hizmetini atlamasına izin veriyordu.

BEKARLIK VERGİSİ:

Roma’nın ilk imparatoru Augustus, üç veya daha fazla çocuğu olan aileleri (tercihen oğulları olan) ödüllendirirken, 38 yaşından büyük bekar erkekleri bekarlık vergisi ile vurdu. Ayrıca bu kişilerin halka açık oyunlara katılmalarını yasakladı. İmparator, Lex Julia de maritandis ordinibus (Julian ailesi tarafından getirilen eski bir Roma yasası) ile çocuksuz evlilikleri ve bekarlığı yasakladı.

SAKAL VERGİSİ:

İngiltere Kralı VIII. Henry’nin, kanıtlanmamış olmasına rağmen sakallara vergi getirdiği iddia edilir. Ancak 1698’de, Peter the Great olarak bilinen Rus Çarı 1. bilinen Rusya’yı Batı Avrupa’nın temiz tıraş trendine hazırlamak amacıyla, yıllık sakal vergisi koydu. Fakirlerin yılda sadece 2 kopek karşılığında sakal bırakmalarına izin veriliyordu. Zengin yurttaşlar ise 100 ruble ödemek zorundaydı. Sakallı vergi kaçakçıları polis tarafından zorla tıraş edilebilirken, vergiyi ödeyenlere bakır bir jeton verilirdi. Bu bakır jeton sakallarının vergisinin ödendiğini kanıtlıyordu.

PENCERE VERGİSİ:

Pencere vergisi, vatandaşları mevcut servetlerine göre vergilendirmenin bir yolu olarak 1696’da İngiltere’de uygulandı. Daha fazla pencere, daha büyük bir ev anlamına geliyordu. Bu nedenle mal sahibi, daha az pencereli daha küçük bir evde daha yoksul veya evsiz bir insandan daha fazla vergi ödemek zorunda kaldı.