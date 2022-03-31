Ordu’da heyelan; 6 ev hasar gördü, 1 eve tahliye
Ordu’nun Ünye ilçesinde, ani kar erimesiyle meydana gelen heyelan sonucu 6 evde hasar oluşurken, 1 ev de tahliye edildi.
Ordu'da karların ani erimesiyle toprağa karışan sular, heyelana neden oluyor.
Bugüne kadar 300’ü aşkın noktada heyelan olan Ordu’da, Ünye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Çifne mevkisinde yine heyelan meydana geldi.
Toprak kaymasıyla birçok evin duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede, 6 evde hasar tespit edildi, 1 ev de riskli bulunarak tahliyesine karar verildi. Riskli alanda evlerini boşaltanlar, yakınlarının yanına yerleşti. Heyelan nedeniyle bazı yollarda da hasar oluştu.
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