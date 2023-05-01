Meydanlar doldu taştı: İşçi sınıfı 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 22:34

Güncelleme: 01.05.2023 - 22:34

1 Mayıs kutlamaları ve mitingleri Anadolu'nun farklı kentlerinde marşlar, bandolar, sloganlar ile gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gözlendiği kutlamalarda meydanlarda sendikaların yanı sıra sivil toplum kuruşları ve siyasi partiler de yer aldı.

"1 Mayıs Birliktir" mesajları verilen mitinglerde “Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizi 1 Mayıs meydanlarına taşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen şehirler arasında bulunan Hatay ve Diyarbakır'da da halk meydanlara indi.

İstanbul Maltepe’de ise sabah saatlerinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nın kutlanacağı miting alanına giriş yerleri polis ekipleri tarafından kapatıldı. Alanda sendika ve partilerin hazırlıkları başladı. Alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun bir kısmı kutlama öncesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

KAYPAKKAYA FLAMALI GRUP GÖZALTINA ALINDI

Maltepe’deki 1 Mayıs alanına giriş yapan bazı grupların İbrahim Kaypakkaya flamaları alana alınmadı, kitle ısrarını sürdürünce polis müdahale etti. Gözaltına alınan en az 10 kişi miting alanından çıkarıldı.

POLİSTEN GAZLI MÜDAHALE

Alana toplu bir şekilde giriş yapan sendika üyeleri ile polis ekipleri arasından gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede polis ekipleri, sendika üyelerine biber gazıyla müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim’de toplanmak isteyenler de gözaltına alındı.

ARZU ÇERKEZOĞLU: BU 1 MAYIS TAKSİM’İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu miting öncesinde TELE1 canlı yayınına konuk oldu. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nın anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bunan Çerkezoğlu, 14 Mayıs’taki seçimi işaret ederek “Bu 1 Mayıs, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs” dedi.

Çerkezoğlu şunları söyledi:

“1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yılın 364 günü çalışan, üreten işçiler ve emekçiler, yılın bir günü, sadece ülkemizde değil dünyanın her yanında sınıf kardeşlerimizle, umutlarımızı, hayallerimizi, taleplerimizi birleştirdiğimiz bir gün.

Biz Türkiye’de 1 Mayıs bu yıl çok özel bir tarihsel anda karşılıyoruz. Hem deprem felaketinin hepimizin yüreğinde açtığı yaralar, diğer taraftan da Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birinin arifesinde 1 Mayıs’ı karşılıyoruz.

“1 MAYIS MEYDANI TAKSİM MEYDANI’DIR”

“Maltepe’deyiz, sabah erken saatlerde Taksim’e çelengimizi bıraktık. Türkiye’de 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı’dır. Biz o meydanda yıllarca süren mücadeleler sonucunda sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük 1 Mayıs’larını yaptık. 1976’da ilk kez DİSK’in öncülüğünde başladı. 1977’de onlarca arkadaşımızı kaybettik. Yıllarca Taksim’in ve 1 Mayıs’ın özgürleştirilmesi için mücadele verdik. 2010, 2011 ve 2012’de Taksim Meydanı’nda çok büyük 1 Mayıs’lar yaptık. Ama 2013’ten bu yana meydan yine yasak. Haksız, hukuksuz, mahkeme kararlarını çiğneye çiğneye Taksim Meydanı’nı işçi sınıfına kapalı tutmaya devam ediyorlar.”

“2023 1 MAYIS’I TAKSİM’İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS”

“Toplumsal hafızayı silmek için yapıyorlar bunu. 1 Mayıs, dünyanın her yerinde işçilerin kendi belirlediği alanlarında, kentlerin merkezinde kutlanır. Bu çok temel bir haktır. Taksim Meydanı bu açıdan çok kuvvetli bir meydandır. Çok kuvvetli bir politik ve tarihi anlamı var. 1977’den Gezi’ye kadar çok önemli anlamı olan bir meydan. Milyonların, mevcut iktidara itirazlarını Taksim Meydanı gibi bu kadar kuvvetli bir alanda ifade etmesinden çekiniyor iktidar. İnanıyoruz, biliyoruz ki bu yılki 1 Mayıs’ı Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. 14 Mayıs yeni bir başlangıç olacak. Gelecek yıl Gezi Parkı’nda buluşacağız, kol kola gireceğiz.”

MEYDAN DOLDU

İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Maltepe Etkinlik Alanı’na yürüyor. Katılımcılar saat 12.45 itibarıyla alana giriş yapmaya başladı.

Talepleriyle 1 Mayıs kortejlerini dolduran emekçiler, sloganları, halayları ve pankartlarıyla 1 Mayıs coşkusunu yaşadı.