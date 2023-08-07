Ordu'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:30
Ordu'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
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Ordu'nun Çamaş ilçe girişi yakınlarında Ercan Ekinci yönetimindeki 34 JP 9538 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Uğur Güneş'in kullandığı 48 AAT 577 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 17 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

 

 

 


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