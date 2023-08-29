Ordu'da kadın cinayeti: Boşandığı kadını keser sapı ile katletti

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:51

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:04

Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün akşam saat 18.00 sıralarında; eski eşi A.Ç. (39) ile görüşmeye giden M.B. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.B. keser sapı ile A.Ç.’ye vurdu.

EVİN KAPISINI KİLİTLEMİŞ

Çevredeki yurttaşlar evden gelen sesler üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.’nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girdiklerinde M.B.’nin A.Ç.’yi sopa ile darbetmeye devam ettiğini fark etti. Olay yerinde yakalanan M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.B.’nin ilk ifadesinde ‘kıskançlık’ yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği ortaya çıktı.