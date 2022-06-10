Ordu'da korkunç kaza: Tünelde arızalanan otomobile TIR çarptı!
Ordu’da, seyir halindeyken tünelde arızalanınca itilmeye çalışılan otomobile TIR'ın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, 10 Haziran Cuma günü saat 09.30 sıralarında, Ordu çevre yolu Öceli Tüneli’nde meydana geldi. Hasan Bolat yönetimindeki 64 ER 663 plakalı otomobil, tünel içinde arızalandı. Araçta bulunanlar, inip, otomobili iterek kenara çekmeye çalıştı.
DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Bu sırada Sabri Öztürk'ün (63) kullandığı 34 BA 9905 plakalı TIR da otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, tünelin yan duvarına çarparak durdu. Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAAT KAPALI KALDI
Otomobil sürücüsü Hasan Bolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan çevre yolu, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.
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