TEM Otoyolu'nda 6 araçlık zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
İstanbul TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu
M.Ç. idaresindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonu, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyir halindeyken, bariyerleri aşarak Edirne istikametinde ilerleyen M.B'nin kullandığı 34 FTL 657 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arkadaki 4 araç birbirlerine vururken bu araçlardan 34 COP 850 plakalı otomobil ters döndü. Bu otomobildeki Kılıç Sümer ile 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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