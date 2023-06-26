Ordu'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Ordu'nun Aybastı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Ordu'da M.A.'nın kullandığı 34 FD 5161 plakalı minibüs, Baştam Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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