Ordu'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:36
Ordu'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Ordu'da M.A.'nın kullandığı 34 FD 5161 plakalı minibüs, Baştam Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.


Ordu trafik kazası

İlgili Haberler

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi kaza yaptı

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi kaza yaptı
Amasya'da kaza: 3 kişi yanan araçta feci şekilde can verdi

Amasya'da kaza: 3 kişi yanan araçta feci şekilde can verdi
Tokat’ta katliam gibi kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Tokat’ta katliam gibi kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu öldü, 2 kişi ağır yaralandı

En Çok Okunan Haberler