Ordu’da okul müdürü evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 24.09.2024 - 21:30

Güncelleme: 24.09.2024 - 21:31

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar Ortaokulu'nda görevli 3 çocuk babası Okul Müdürü Ahmet Çok, bir haftalık izne ayrıldı.

Evinde iznini geçiren Ahmet Çok’u ailesi evin çatı katında cansız bedenini buldu.

Yaşamına son verdiği değerlendirilen Ahmet Çok'un acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu.

Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Çok’un cansız bedeni ölüm nedenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ahmet Çok'un daha önce Çatalpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı ve iki ay Çatalpınar Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar Ortaokulu'na atandığı bildirildi.

Ahmet Çok yarın Çatalpınar ilçesinde düzenlenecek cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.