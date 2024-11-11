Ordu'da sır olay: Bir kişi merdiven boşluğunda asılı halde bulundu
Ordu’da bir kişi, oturduğu binanın merdiven boşluğunda boynundan asılmış halde bulundu.
Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, evli ve 2 çocuk babası Samet Şahin’den (36) 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Şahin, merdiven boşluğunda boynundan asılmış ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin’in cenaze Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #112 Acil #Ordu #altınordu
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