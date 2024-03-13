Ordu'da tarihi eser ele geçirildi: 7 sikke

Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:44
Ordu'da tarihi eser ele geçirildi: 7 sikke
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünye Büro Amirliğince ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede aranan şahıslar üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar esnasında yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.


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