Ordu'da tarihi eser ele geçirildi: 7 sikke
Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünye Büro Amirliğince ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede aranan şahıslar üzerine çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar esnasında yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.
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