Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
01 Temmuz 2022 Cuma, 10:58
Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta Ahmet Boşnak (57) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.

KURTARILAMADI

Yaralanan sürücü ve eşi Emine Boşnak (56), sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Boşnak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.


Tarım araç Ordu kaza trafik kazası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler