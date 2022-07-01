Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta Ahmet Boşnak (57) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
KURTARILAMADI
Yaralanan sürücü ve eşi Emine Boşnak (56), sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Boşnak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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