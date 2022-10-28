Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde Mustafa K.'nın kullandığı 52 LM 122 hafif ticari araç ile Samsun'dan Ordu istikametinde seyir halinde bulunan Emre K. yönetimindeki 52 ABT 062 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle araç sürücüleri yararlandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir bir müddet kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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