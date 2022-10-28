Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
28 Ekim 2022 Cuma, 17:28
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde Mustafa K.'nın kullandığı 52 LM 122 hafif ticari araç ile Samsun'dan Ordu istikametinde seyir halinde bulunan Emre K. yönetimindeki 52 ABT 062 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araç sürücüleri yararlandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle ulaşım bir bir müddet kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 



Ordu otomobil kaza

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