Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 176 sentetik ecza maddesi, 31 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, kelebek bıçak, 10 tabanca fişeği ve 24 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 25 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 19'u savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı, 6'sı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret