100 dolarlık uyuşturucu borcu yüzünden bebeği vurdu

28 yaşındaki Dominique Billups adlı kadın, polisin olayın tüyler ürperten videosunu internette yayınlamasından saatler sonra tutuklandı.

İddiaya göre, videoda Billups, Philadelphia'nın Kuzeydoğu kesiminde yer alan Holmesburg'da bir evin önünde aileye doğru yürüyor ve ateş ediyor.

Anne ve baba, bebek arabasındaki bebeğin yanındayken Billups'un, saklanmak için koşan babaya iki el ateş ettiği iddia ediliyor.

Billups, daha sonra bebeği korumaya çalışan annenin yanına yürüyor ve Billups, bebeğe yakın mesafeden üçüncü bir el ateş ediyor. Görüntülerde, bebek ağlarken çocuğun annesinin dehşet içinde “Bebeğim!” diye haykırdığı görülüyor.

Philadelphia Police have announced the arrest of 28 year old Dominique Billups for the shooting of a 7 month old baby boy that you see in this video



Police confirm reports from our followers that the parents fled the scene and abandoned the injured baby because they knew they… https://t.co/lCPSM6N8H7