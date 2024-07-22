100 dolarlık uyuşturucu borcu yüzünden bebeği vurdu

ABD'de bir olayda bir bebeğe ve ailesine yakın mesafeden ateş açarak çocuğu bacağından vurmakla suçlanan bir kadın tutuklanırken, polis korkunç olayın 100 dolarlık ödenmemiş bir uyuşturucu borcundan kaynaklandığını açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:20
100 dolarlık uyuşturucu borcu yüzünden bebeği vurdu
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28 yaşındaki Dominique Billups adlı kadın, polisin olayın tüyler ürperten videosunu internette yayınlamasından saatler sonra tutuklandı. 

İddiaya göre, videoda Billups, Philadelphia'nın Kuzeydoğu kesiminde yer alan Holmesburg'da bir evin önünde aileye doğru yürüyor ve ateş ediyor. 

Anne ve baba, bebek arabasındaki bebeğin yanındayken Billups'un, saklanmak için koşan babaya iki el ateş ettiği iddia ediliyor. 

Billups, daha sonra bebeği korumaya çalışan annenin yanına yürüyor ve Billups, bebeğe yakın mesafeden üçüncü bir el ateş ediyor. Görüntülerde, bebek ağlarken çocuğun annesinin dehşet içinde “Bebeğim!” diye haykırdığı görülüyor.

 

Anneye küfrederek bağıran Billups, silahını saklayıp alandan uzaklaşıyor. 

Polis, 7 aylık çocuğun bacağından vurulduğunu ve hastaneye nakledildiğini söyledi. Polis, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Polis Rosenbaum, Billups'ın tutuklandığını belirterek, “Bu video çok rahatsız edici... Görünüşe göre bu, 100 dolarlık bir uyuşturucu borcundan kaynaklanıyor” dedi. 

Billups'ın üç kez ağırlaştırılmış saldırı, pervasızca tehlikeye atma ve diğer suçlarla suçlandığını söyleyen Rosenbaum, Billups'ın ilk hedefinin baba olduğunu ve kısa bir süre önce sokakta tartışmış gibi göründüklerini söyledi.


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