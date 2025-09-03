Ordudan ihraç edilen FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 08:52:00
DHA
Edirne'de polis tarafından durdurulan otomobilde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin, ordudan ihraç edildiği ve dava dosyaları istinafta görülmeye devam ettiği belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobille yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, E.I. yönetimindeki otomobili Çöpköy Kavşağı’nda durdurdu. Otomobildekilerin, ordudan ihraç edilen ve dava dosyaları istinafta görülmeye devam eden FETÖ şüphelileri F.T., A.G. ve R.Ö. ile ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan kaydı bulunan E.I. olduğu belirlendi.

Dört şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

