Orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 2 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy'de Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:21
Abone Ol google-news

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


BAKırköy Ordu Asker hakaret tutuklanma

İlgili Haberler

Çocuğa taciz soruşturmasında şüpheliye hakaret ettiği iddia edildi: Anneye para cezası

Çocuğa taciz soruşturmasında şüpheliye hakaret ettiği iddia edildi: Anneye para cezası
Nilperi Şahinkaya'ya darp ve hakaret suçlamasıyla yargılanan Burak Deniz için karar

Nilperi Şahinkaya'ya darp ve hakaret suçlamasıyla yargılanan Burak Deniz için karar
Ege Adaları'nın işgaline tepki göstermişti... Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım hakkında, Arif Çetin’e hakaretten dava!

Ege Adaları'nın işgaline tepki göstermişti... Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım hakkında, Arif Çetin’e hakaretten dava!

En Çok Okunan Haberler