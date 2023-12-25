Orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 2 kişiye tutuklama talebi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:21

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:53

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.