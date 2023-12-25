Orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 2 kişiye tutuklama talebi
Bakırköy'de Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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