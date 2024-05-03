'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana’da çökertildi

İsrail’den böbrek nakli için Adana'ya gelen 7 kişiden Z.M.Z. (21) ile A.S.’nin (20) Suriye uyruklu ve pasaportlarının sahte olduğu belirlendi. 2 Suriyelinin böbreklerini sattığı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.'ye (68) nakilin yapılabilmesi için akraba gibi sahte pasaportla ülkeye sokulduğu saptandı. Turizm acentesi sahibi M.A.U. (58), donör, alıcılar ve yakınlarının da bulunduğu 5’i İsrail, 2’si Suriye uyruklu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:25
'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana’da çökertildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail’den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2’sinin sahte olduğunu değerlendirdi.

Adana Havalimanı’ndaki güvenlik kameralarından alınan verilerde detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan polis, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin Suriye uyruklu Z.M.Z. ile A.S. olduğunu saptadı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli E.A.M. ve S.A.S.’nin akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

ORGANİZATÖRLERDEN BİRİ TURİZM ACENTESİ SAHİBİ

Ekipler, başlatılan teknik ve fiziki takiple Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesini deşifre etti. 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye’deki organizatörlerin turizm acentesi patronu M.A.U. ve A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu belirlendi.

Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.’nin (32) yönettiği saptandı. Şüphelilerin, nakil ameliyatının gerçekleşeceği günü beklemek üzere kentteki bir otele yerleştikleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 3’ü kadın 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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