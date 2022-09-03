'Organik süt ürünleri' minibüsünden kilolarca eroin çıktı
Kocaeli'de, polisin durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, klimanın arkasındaki bölüme gizlenen 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda takibe aldıkları minibüsü durdurdu. Emniyet'in garajına çekilen minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı.
'Talisca'nın tepki vermesi üzerine, gıda firmasına ait minibüsün kasasındaki klima söküldü. Klimanın arkasındaki bölüme konulan 135 paket halinde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
SES SİSTEMİNDEN ESRAR ÇIKTI
Öte yandan narkotik ekiplerinin başka operasyonunda, TEM yolunda takibe alınan kargo kamyonu durduruldu. Kamyonun kasasındaki kargolar indirildi.
Yapılan aramada narkotik köpeği, ses sisteminin bulunduğu kutunun önünde tepki verdi. Ses sistemi söküldüğünde içinden 1 kilo 620 gram esrar çıktı. Polis, kimliği belirlenen 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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