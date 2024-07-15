Organize Sanayi Bölgesi’nde göçük! 2 işçi toprak altında kaldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde yağmur suyu hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:53
Organize Sanayi Bölgesi’nde göçük! 2 işçi toprak altında kaldı
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Çerkezköy’deki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde yağmur suyu hattı döşenirken meydana gelen göçükte, alanda çalışan 2 işçi toprak altında kaldı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçiler Kadir Aydın ve Hasan Aslan, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı. 

İşçiler, olay yerinde bekletilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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