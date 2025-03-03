Organize suç şebekesi deşifre oldu... 30 ilde yasadışı 'silah ticareti' operasyonu: 16 tutuklama

Çorum merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 16’sı tutuklandı.

Organize suç şebekesi deşifre oldu... 30 ilde yasadışı 'silah ticareti' operasyonu: 16 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:57

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta yasa dışı silah ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Tespit edilen adreslere yapılan aramalarda 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 çeşitli çap ve ebatlarda tabanca mermisi, 21 ruhsatsız av tüfeği, 500 av fişeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 1 çelik yelek ile çok sayıda dijital materyal geçirildi.

16 TUTUKLAMA

Operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 63 kişi ise serbest bırakıldı. 


Etiketler: #kaçak #Kaçakçılık

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