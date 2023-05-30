Orhan Aydın: Bu oyları çıkın bakalım seçimi kim almış oluyor?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:19

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:19

Sanatçı Orhan Aydın sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına yönelik bir paylaşım yaptı.

Seçim sonuçlarında ‘parayla vatandaşlık’ alanların etki ettiğini söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Para karşılığı vatandaşlık verdiğiniz ve yandaşlığınıza eklenen milyonlarca ‘yabancı’ insana oy kullandırdınız, bunun adına demokrasi dediniz.

Bu oyları ve sahtekarlıkla-zorbalıkla alınan oyları çıkın bakalım seçimi kim almış oluyor?”

Para karşılığı vatandaşlık verdiğiniz ve yandaşlığınıza eklenen milyonlarca ‘yabancı’ insana oy kullandırdınız, bunun adına demokrasi dediniz.

Bu oyları ve sahtekarlıkla-zorbalıkla alınan oyları çıkın bakalım seçimi kim almış oluyor? — orhan aydın (@orhanaydin6) May 29, 2023

Türkiye 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ve Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı oldu.



