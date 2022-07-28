Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Usta sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum’da kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay, "Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum" dedi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.
Sabah’tan Tuba Kalçık’ın haberine göre,şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan ünlü sanatçı, yaşadığı kazayla ilgili şöyle konuştu:
"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var"
Gencebay, "On gün sonra parmağımdaki atel çıkacak. Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun" dedi.
İlgili Haberler
- Orhan Gencebay'dan 'Kemal Sunal'ın nefret ettiği arabeskçi' iddiasına yanıt: 'Cüneyt Arkın yalan söylüyor'
- Orhan Gencebay, hedef aldığı Gülşen’den özür diledi: 'Ülkemizde herkes özgürdür. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim'
- Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: 'Bu edeple ilgili'
-
Video Haberler
- Biri çaldı diğeri çevreyi gözlemledi
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Hollanda'nın konuştuğu Türk anne
- Korkutan görüntü: O kentin 3 aylık suyu kaldı
- İtalya'da transfer kavgası!
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu cevap
- Otomatik bariyer sorununa manuel çözüm
- Uzmanlardan tavuk döner uyarısı
- Cem Yılmaz'dan Boğaziçi'ne videolu çağrı
- Bursa’da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...
- Vize kalktı; akın akın geliyorlar
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!