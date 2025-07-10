Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu!

Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu!

10.07.2025 12:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Orhan Gencebay kiracısıyla mahkemelik oldu!

Orhan Gencebay, Sarıyer'de bulunan dükkânının kirasını ödemediği iddiasıyla işletmeciyle mahkemelik oldu. Yerel mahkemenin kiracının dükkânı tahliye etmesi yönündeki kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden döndü. Davanın yeniden görüleceği aktarıldı.

Şarkıcı Orhan Gencebay’ın, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı Mahallesi’nde restoran olarak kullanılan dükkânıyla ilgili kira krizi çıktı.

İddiaya göre; işletmeci, 8 bin liralık kirayı üst üste ödemedi. Bunun üzerine Gencebay, kiracısına ihtarname çekti.

Sabah'ın aktardığına göre; ödemenin yine yapılmaması üzerine Organ Gencebay, mahkemeye başvurarak tahliye davası açtı. Gencebay, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede; kiracısının uyarıları dikkate almadığını, mağdur edildiğini ve bu nedenle dükkânının tahliye edilmesini talep etti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yerel mahkeme, Gencebay'ı haklı buldu ve kiracının dükkânı tahliye etmesine karar verdi. Ancak işletmeci, tahliye kararının ağır olduğunu ve kirasını zamanında ödediğini iddia ederek, karara itiraz etti ve dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, işletmecinin talebini yerinde görerek dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderdi.

İlgili Konular: #mahkeme #kiracı #Orhan Gencebay

İlgili Haberler

Orhan Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Seren Serengil'den sert tepki: 'Kula kulluk etme'
Orhan Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Seren Serengil'den sert tepki: 'Kula kulluk etme' Seren Serengil, Orhan Gencebay'ın Bolu'daki otel yangınıyla ilgili "Hepsi iyi niyetlidir" açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı!
Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı! Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre’nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar: Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür Kurulu’nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar: Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve üst düzey görevlere yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sanatçı Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na, milli sporcu Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı.