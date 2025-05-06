Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre’nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı!
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:37

Usta Sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi.

Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Orhan Gencebay #Sevim Emre

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