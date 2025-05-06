Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:37

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:37

Usta Sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi.

Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.