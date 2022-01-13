Orhan Sümer: 'Doktorlarımız ülkeyi terk ediyor'

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:42

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara ve hekimlerin sorunlarına dikkat çekti. Sümer, “Sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılar, başta doktorlar olmak üzere kalifiye sağlık emekçilerinin yurt dışına beyin göçü gerçekleştirme oranının artmasıyla ilgili durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının yanıtlaması talebiyle Soru Önergesi veren Orhan Sümer, “Yıllarca emek veren prırıl pırıl genç doktorlarımız ülkeyi terk ediyor” diye belirtti.

"NİTELİKLİ GENÇLERİ ÜLKEDE TUTAMIYORUZ"

“Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış bulunmaktadır. 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvurmuşken, 2021'in ilk 11 ayında bu sayı 1200'ü aşmış durumdadır" diyen Sümer, "Kamuoyuna demeç veren hekimlerin açıklamalarının ortak noktası yurt dışına taşınma kararının bir anda alınmadığı, bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak Türkiye'de hekim olarak çalışmanın çok zorlaştığını belirtmeleridir. Bu duruma iktidarın mutlaka çözüm bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Orhan Sümer şöyle devam etti:

“Son yıllarda ülkemizde beyin göçü her geçen gün biraz daha artıyor. Yurt dışına artan beyin göçü ile ilgili veriler doktor ve mühendislerin kısacası nitelikli işgücünün ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, New York Times’ta yer alan “Türkiye’den 250 bin entelektüelin göç ettiği” haberini yalanlayarak, böyle bir göç olmadığını açıkladı. Oysa TÜİK’e göre 2019 yılında Türkiye’den 677 bin 42 kişi yurt dışına göç etti. Saray iktidarının yanlış ve baskıcı politikaları gençlerimizi yurtdışında yaşamaya sevk ediyor.

Covid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının yüzde 54'ünün emeklerinin karşılığının verilmediğini düşündüğünü ortaya çıkmıştı sağlık emekçileri değer görmediklerini düşünüyor. Şiddete maruz kalmaları, yasaların olumlu yönde değiştirilmemesi, Sağlık Bakanlığı’nın sahip çıkmaması, 36 saat aralıksız nöbet tutmaları, kapasitenin üzerinde hasta bakmaya zorlanmaları gibi nedenler birleştiğinde sağlıkta çözülmesi gereken birçok sorun olduğu ortaya çıkıyor."