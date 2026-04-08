Orkun Özeller'in kitaplarını imzalayacağı Nergiz Yayınevi standına çirkin saldırı

8.04.2026 16:52:00
Emekli Albay Orkun Özeller'in Ankara Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalayacağı Nergiz Yayınevi standına 4 Nisan Cumartesi günü saldırı düzenlendi. Saldırganlar yayınevi sahibi Ahmet Acar'ı darp etti. Son olarak saldırganların dün standa gelerek dışkı bıraktığı öğrenildi.

Bir grup saldırgan, 23'üncü Ankara Kitap Fuarı'nda Nergiz Yayınevi standına saldırı düzenledi.

4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda, bir grup yayınevi sahibi Ahmet Acar'ı darp etti. Saldırıyı gerçekleştiren grubun, Özeller'in İncirlik Ağacı - Sığınmacılar kitabını yerlere attığı görüldü.

DIŞKI BIRAKMIŞLAR!

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, saldırgan grubun daha önce de standa gelerek yayınevini tehdit ettiğini ifade etti. Saldırganların dün de standa gelerek dışkı bıraktığı öğrenildi.

Saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşan Terkoğlu, "Emekli Albay Orkun Özeller, MHP ile son dönemde açılım süreci eleştirileri nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Özeller’in Adana’daki söyleşisi de tehditler nedeniyle engellenmişti" ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e, geçen yıl kasım ayında Trabzon'da yapacağı söyleşi öncesi de saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırıyı yapan kişinin MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu öğrenilmişti.

Saldırı girişimi, Özeller'in çevresindeki şehit yakınlarının araya girmesi ile önlenmişti. Saldıran kişinin, MHP Beşikdüzü İlçe Başkanlığı'nda görevli Ahmet G. olduğu medyaya yansımıştı.

BAHÇELİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Özeller, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürüttüğü sürece yönelik eleştirileri nedeni ile Cumhur İttifakı tarafından hedef gösterilmişti.

Özeller, sosyal medya paylaşımları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayeti sonrası “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla yargılanmıştı.

17 Eylül 2025 tarihinde tutuklanan Özeller, 12 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilmişti.

Orkun Özeller’e engel ve tehdit: 'Bozkurtların nefesi ensesinde' Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki konferansı iptal edilen Emekli Albay Orkun Özeller’in bu kez de Turgutlu’daki etkinliği iptal edildi. Özeller, MHP Manisa İl Başkanı tarafından hedef alındı.
Tartışmanın ardından Orkun Özeller ile CHP'li Murat Bakan telefonda görüştü: 'İyi niyetinden şüphem yoktu, yanlış anlamadan kaynaklı' Canlı yayında Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ile yaşanan 'Kürtçe hizmet' tartışmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a tepki gösteren emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Bakan ile telefonda görüştü. Özeller, sosyal medya hesabından yaşanan gerilimin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek Murat Bakan’ın iyi niyetinden şüphe duymadığını ifade etti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde PKK hükümlüsü Aytekin Yılmaz'a serbest, Albay Orkun Özeller'e yasak! Terörsüz Türkiye’ye yönelik eleştirileri nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından hedef olan Orkun Özeller’in Boğaziçi Üniversitesi’ndeki etkinliği iptal edildi. Özeller, Cumhuriyet’e konuştu.