Orkun Özeller'in kitaplarını imzalayacağı Nergiz Yayınevi standına çirkin saldırı

Bir grup saldırgan, 23'üncü Ankara Kitap Fuarı'nda Nergiz Yayınevi standına saldırı düzenledi.

4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda, bir grup yayınevi sahibi Ahmet Acar'ı darp etti. Saldırıyı gerçekleştiren grubun, Özeller'in İncirlik Ağacı - Sığınmacılar kitabını yerlere attığı görüldü.

DIŞKI BIRAKMIŞLAR!

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, saldırgan grubun daha önce de standa gelerek yayınevini tehdit ettiğini ifade etti. Saldırganların dün de standa gelerek dışkı bıraktığı öğrenildi.

Saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşan Terkoğlu, "Emekli Albay Orkun Özeller, MHP ile son dönemde açılım süreci eleştirileri nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Özeller’in Adana’daki söyleşisi de tehditler nedeniyle engellenmişti" ifadelerini kullandı.

Bu Cumartesi günü Ankara Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayacak Orkun Özeller’in imza yapacağı Nergiz Yayınevi standına saldırı oldu. Saldırganlar yayınevi sahibi Ahmet Acar’ı darp edip kitapları dağıttı.

Saldırgan grubun daha önce de gelip Özellerin imzasının iptal edilmesini… pic.twitter.com/lElhgYduE0 — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) April 8, 2026

TRABZON'DA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e, geçen yıl kasım ayında Trabzon'da yapacağı söyleşi öncesi de saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırıyı yapan kişinin MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu öğrenilmişti.

Saldırı girişimi, Özeller'in çevresindeki şehit yakınlarının araya girmesi ile önlenmişti. Saldıran kişinin, MHP Beşikdüzü İlçe Başkanlığı'nda görevli Ahmet G. olduğu medyaya yansımıştı.

BAHÇELİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Özeller, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürüttüğü sürece yönelik eleştirileri nedeni ile Cumhur İttifakı tarafından hedef gösterilmişti.

Özeller, sosyal medya paylaşımları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayeti sonrası “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla yargılanmıştı.

17 Eylül 2025 tarihinde tutuklanan Özeller, 12 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilmişti.