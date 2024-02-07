Orman işçisi, annesini av tüfeği ile öldürdü

Bartın'da Umut Can Alay (23), tartıştığı annesi Hatice Alay'ı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:06
Orman işçisi, annesini av tüfeği ile öldürdü
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki evde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı. 

Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. 

Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.


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