İki gündür kayıptı... Husumetlisinin öldürdüğü ortaya çıktı!

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:02
İki gündür kayıptı... Husumetlisinin öldürdüğü ortaya çıktı!
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Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K.'yi (30) gözaltına aldı.

Sorgusunda yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.


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