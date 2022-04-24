Orman talanına AKP’den yasal kılıf: Filmlere konu olacak orman yolsuzluğu

24 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Bu hikâye, AKP’nin ormanları nasıl katlettiğinin hikâyesi...

Ormanı yok edeni engellemek yerine orman katliamını nasıl ödüllendirdiğinin belgesi. Sarıçam ormanlarının arasına serpiştirilmiş 11 süper villa... Bolu Gerede sakinlerinin piknik yapması, nefes alması için Orman Bakanlığı’ndan kiralanan alanda milyon dolarlık villaların temeli yedi yıl önce atıldı. AKP’li Gerede Belediyesi, özel orman alanı olarak kiraladığı ormanı sessiz sedasız parselleyip yandaşlara sattı. Kısa sürede piknik alanında villalar yükseldi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri olayı inceleyip rapor yazdı. Raporda, kamu yararı için ücretsiz olarak kiralanan orman alanının amacı dışında kullanıldığı, orman bütünlüğünün bozulduğu belirtilerek belediyeye verilen iznin derhal iptal edilmesi isteniyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne ardı sıra verilen çok sayıda raporu ileterek işlem yapması emrini veriyor. Ancak emirler sumen altı ediliyor. Skandal, villa sahiplerinden birinin “tapu isteği” üzerine ortaya çıkıyor. Pişkinliğin boyutu bununla sınırlı değil. Gerede Belediyesi ve villa sakinleri, Orman Genel Müdürlüğü’nden, kiralanan alanın artık orman değil yerleşim yeri haline geldiğini ve bu alanı orman dışına çıkarmasını istiyor.

KURUM AVUKATI AKP’Lİ BAŞKAN

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman alanını 2B olarak tarif edilen, “orman vasfını kaybetmiş arazi” sıfatına getirmek için operasyonlar yapıyor. OGM Teftiş Kurulu başmüfettişlerinin suç duyurusu ve yargı sürecinin başlatılması emirlerine rağmen başta Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ve kurumun sözleşmeli avukatı İsmail Çetin, bir zincir halinde görevlerini kötüye kullanıyorlar. Avukat İsmail Çetin’in, hem kurumun avukatı hem de AKP Gerede ilçe başkanı olduğunun altını çizelim. Yani, Gerede Belediyesi kamu yararı için kiraladığı ormanı parselleyip satıyor, yandaşlar üzerine villalar dikiyor, bölge müdürlüğü de bu inanılmaz eşkıyalığı durdurmak yerine orman alanını “vasfını yitirmiş” alanlar arasına sokarak yolsuzluğu örtbas etmek istiyor. Ancak, orman bölge müdürlüğündeki namuslu kadastrocu emekçilerin direnci nedeniyle 2B vasfı alana verilemiyor...

Villa sahipleri “tapu” için belediyeye baskı yaparken AKP iktidarı kendi belediyesinin “imdadına” bir yasal düzenleme ile yetişiyor. Orman talanına zemin hazırlayan 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tartışmalı 7394 sayılı kanunda değişiklik yapılıyor. “Hazine’ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanunu hakkında değişiklik yaplması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair” kanun değişikliğine, ek madde ile yağmacıları kurtaran düzenleme gizleniyor.

Madde özetle üzerinde yerleşim yeri bulunan orman alanlarının yerleşene satılacağını söylüyor. Tecavüzcüsü ile evlenmeye zorlanan kadınlar gibi! Bir iktidar vatanına, yasalara uygun yaşayan namuslu yurttaşlarına daha ne kadar kötülük yapabilir?!

TÜRKİYE YAĞMALANACAK

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ile filmlere konu olacak bu skandalı konuşuyorum. “Orman varlığımız tehdit altında, bu yasal düzenleme ülke ormanlarını işgal edenleri ödüllendirmek anlamına geliyor” diyor ve Karadeniz’de yaşanan bir haksızlığı anlatıyor: “Karadeniz’de tapulu fındık bahçelerine ‘Ormana dönüştü’ diye, Orman Genel Müdürlüğü tapu iptal davaları açarak el koydu. Karadeniz doğası gereği bir yıl bahçeye bakım yapmazsanız ormana döner. Yeteri kadar tarım alanı olmayan Karadeniz halkı genelde gurbetçidir. Birkaç yıl memlekete uğramazsa arazisi kısa sürede ormana dönüşür... Gurbette olan yurttaşlar köylerine döndüklerinde tapulu arazilerinin orman vasfına geçtiği için ellerinden alındığını öğrendiler. AKP şimdi anayasanın 169. maddesine aykırı olarak ormanı katledenlere tapu veriyor! Namuslu insanlar cezalandırılırken namussuzlar ödüllendiriliyor. Bu yasa sadece Gerede için değil, benzer yüzlerce yerde işgalin olduğunu biliyoruz... Bu tam bir yok ediş sürecidir. Bu yıkıma karşı geleceğinden kaygı duyan tüm insanlarla birlikte mücadele edeceğiz...”

AKP, talan ve yıkım iktidarıdır... Türkiye’nin orman varlığına karşı yaptığı büyük tahribat, orman alanlarını rant için yok ettirmesi, yandaşlara özel yasa çıkararak yağma düzenine TBMM’yi bile alet etmesi, iktidarın büyük suç dosyaları arasında yer alacaktır.

YARIN: BÜYÜK VURGUN