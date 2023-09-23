Orman yangını teknelere sıçradı... Havadan müdahale kararı!
Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale edildiği aktarıldı.
Antalya'da Kundu bölgesinde bulunan Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.
Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgârın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Madem İzmir kokuyordu...
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!