Orman yangını teknelere sıçradı... Havadan müdahale kararı!

Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale edildiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:40
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Antalya'da Kundu bölgesinde bulunan Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.

Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgârın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı.


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