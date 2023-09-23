Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:17
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangın ekiplerin 3 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, bir dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve toplam 120 personel ile müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Kütahya Yangın ormanlık alan Orman

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