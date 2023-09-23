Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Yangın ekiplerin 3 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, bir dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve toplam 120 personel ile müdahale edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- İmam Ahmet Gür hakkında yeni gelişme!
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü