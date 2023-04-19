Ormanda belden aşağısı tutmayan yaralı ayı bulundu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki ormanda, belden aşağısı tutmayan yaralı ayı bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:36
Ormanda belden aşağısı tutmayan yaralı ayı bulundu
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy mevkisindeki ormanda yerinde, inleyen bir ayıyı fark edenler, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı ayının belden aşağısının tutmadığını tespit etti. Hayvanın bir yerden yuvalanırken belinin kırıldığından şüphelenen ekipler, herhangi bir mermi izine rastlamadı.

Ekipler, ayıyı tedavisi için Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.


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