Ormanda yangın başlattılar: Şüpheli ve azmettiricisi yakalandı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:11

Güncelleme: 15.10.2023 - 11:11

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan, Kirazlı Mahalleleri’nde 7 farklı noktadaki orman başlangıcında örtü ile kaplı yaklaşık 600 m2 alanda meydana gelen yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın ile ilgili yapılan araştırmada G.U. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca koordineli olarak 16 noktada 96 saatlik kamera incelemesi yapıldı.

Yapılan kamera incelemesi ve teknik araştırma sonucu olayda kullanılan araç ve kasten yangın çıkaran H.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. H.K. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, olayın azmettiricisi G.U. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.