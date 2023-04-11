Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

Fethiye'de 98 dönümlük alanda etkili olacak projeyle birlikte kıyı ve ormanlık alan betona gömülecek. Söz konusu projeye ise yurttaşların ve yaşam savunucularının tepkisi sürüyor.

'YANGIN TEHLİKESİ'

Konuya ilişkin Fethiye Kent Konseyi üyeleri Cumhuriyet’e açıklamada bulundu. “İhale edilen ve proje kapsamında yapılacak tesisler için bitki örtüsünün tahrip edileceği” vurgulanan açıklamada, “Aynı zamanda kontrolsu¨z evsel atıkların denize bos¸altılması ve sezonluk degˆis¸en nu¨fus, biyolojik c¸es¸itlilik ve habitatlara yo¨nelik o¨nemli sorunlar arasında. İlgili alan 1. derecede yangına hassas bölge içinde. Orman içerisinde açılan yol tesis çevresindeki hassas alanların kontrolsüz insan kullanımına açılması anlamına gelmektedir” denildi.

Hayvanlar risk altında Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede karakulak başta olmak üzere, ender türler arasında yer alan Anadolu parsı, vaşak, saz ve yaban kedisi gibi yırtıcıların da olduğu bilinmekte ve bilim insanlarınca takip edilmektedir. Bu nadir ve hassas türlerin yaşam alanları geçtiğimiz yıllarda Güneybatı Anadolu’da çok sayıda ve büyük ölçekte ormanları ve diğer doğal yaşam alanlarını tahrip eden yangınlar nedeniyle iyice daralmıştır. Turizm tesislerinin orman alanlarına doğru teşvik edilmesi bu yok oluşu hızlandırmaktadır.”

'TEHDİT ARTIYOR'

Ayrıca Sümbeki Koyu kıyılarında caretta caretta ve Akdeniz fokunun yaşadığını belirten konsey açıklamasında, “Akdeniz fokunun Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki populasyonu sabit olmayıp bu tu¨r Karadeniz ve Marmara’da yok olmak u¨zeredir. Türkiye denizlerinde Akdeniz foku sayısı 100 bireyden azdır. Söz konusu projede yapılması planlanan turizm tesisleriyle birlikte artacak olan insan faaliyetleri baskısıyla bu türlerin yaşam alanlarındaki tehdit giderek artacaktır.

2011’den bu yana 34 ihale alan Kırtur Turizm buradan 1 milyar 927 milyon 929 bin 872 TL kazandı. En çok Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ihale alan şirket daha önce de Babadağ Teleferik işletmesinden sonra Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Kumsalı’ndaki yapıları inşa etti.

