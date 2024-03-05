Ormanlık alanda 29 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da ormanlık alanda bulunan şüpheli araçta 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:46
Ormanlık alanda 29 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda plakası kapalı şüpheli bir araç tespit edildi.

Kamyonet içerisinde yapılan kontrolde Afganistan Uyruklu 23 erkek, 1 kadın, 5 çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen, 2 organizatör, 2 araç yakalandı.

Yakalanan araçlar trafikten men edilerek Yedi Emin otoparkına çekildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Göçmenler ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.



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