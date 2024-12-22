Ormanlık alanda ölü bulundu: 2 kişi gözaltında!

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ormanlık alanda ölü bulundu: 2 kişi gözaltında!
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 22:13

Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boyun ve karın kısmında bıçak yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın incelemesi sonucu ölen kişinin Ali O. (41) olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.


Etiketler: #hatay #ölü bulundu #gözaltı

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