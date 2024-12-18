Yaşlı adam 13 gündür aranıyordu: Ölü bulundu!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:27

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:27

Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan’dan (76) 5 Aralık öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye drone desteği sağlamak amacıyla Çankırı AFAD ekipleri de destek verdi.

Bolu ve Çankırı AFAD koordinesindeki ekipler bölgede son kez drone ile çalışma gerçekleştirdi. Kendisinden haber alınamayan Mustafa Aslan için adli vaka süreci başlatıldı.

Jandarma ekipleri adli vaka sürecine geçilmesinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölgede çalışma yürüten ekipleri Karacadağ mevkisinde bir dere kenarında Mustafa Aslan’ın cansız bedenine ulaştı.

Aslan’ın ölüm nedeninin hipotermi olduğu üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesiyle ve otopsiden çıkacak olan sonuçta yaşlı adamın ölüm nedeni belli olacak.