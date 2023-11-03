Ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren zanlı hakkında tutuklama kararı!

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda kurduğu çadırda uyuşturucu yetiştiren B.Ü. adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:25
Ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren zanlı hakkında tutuklama kararı!
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, B.Ü.’nün Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde ormanlık alan içine kurduğu çadırda uyuşturucu madde imal ettiği ve satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ormanlık alanda çadırı bularak arama gerçekleştirdi. Aramada 125 gram sentetik esrar, 17 gram skunk ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 

Olayla ilgili olarak yakalanan B.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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