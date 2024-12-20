Ormanlık alanda yakalanmıştı... Antalya'daki park cinayetinde karar çıktı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:49

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:51

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişiyi parkta silahla vuran kişi 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Sever ile taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Eşimin başkalarıyla ilişkisi olduğu yönünde dedikodu çıkardı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eşime hakaret etti. Bu eylemlerine devam etmesi sonucu olay meydana geldi. Konuşmak için buluştum. 'Sana etek mi giydireyim, bunu mu istiyorsun' dedi. Silahına davrandı. Ateş etmesem o bana ateş edecekti" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, haksız tahrik gerekçesiyle cezayı 17 yıla indirdi. Sanığa ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir parkta 1 Nisan 2024'te Cihan Akın Güler (34), İlker Sever (33) tarafından tabancayla vurulmuştu. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince ormanlık alanda yakalanan sanık, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.