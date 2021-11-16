Ortaköy'de hareketli gece; silahlar patladı, 1 gözaltı
Beşiktaş Ortaköy'de iddiaya göre, mendil satan engelli çocuk ile bir grup arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Çocuğu darbeden gruba çevredekiler müdahale etti. Kavga sırasında havaya ateş açan bir kişi de polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Ortaköy'de yiyecek içecek satılan dükkanların bulunduğu meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, çevrede tanınan engelli bir çocuk meydandaki kalabalık bir gruba mendil satmak istedi. Gruptakilerin çocuğu sert bir şekilde uyarması üzerine mendil satan çocuk gruba küfretti. Bunun üzerine grup, çocuğu darbetmeye başladı.
Mendil satan çocuğun darbedildiğini gören çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonrası meydanda arbede yaşandı. Çıkan kavgada gruptan bir kişi darbedilerek yaralandı. Bu sırada bir kişi ise tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle arbede son buldu. Kavgada darbedilerek yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde yerde boş kovanlar bulundu. Havaya ateş açarak, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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