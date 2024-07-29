Ortaköy’de 'Prens Selman' fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza: İşletme kapatılabilir!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Ortaköy’de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman’ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan 40 şahsı tespit etti. Şahıslara “hanutçuluk” toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:21
Abone Ol google-news

Ortaköy’de Prens Selman’ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 şahsı tespit etti.

BEŞİKTAŞ POLİSİ 40 ŞAHSI TEK TEK TESPİT ETTİ

Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı’na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.


beşiktaş haberleri Beşiktaş Kaymakamlığı haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş, Derya Güç'ü kadrosuna kattı!

Beşiktaş, Derya Güç'ü kadrosuna kattı!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı açıklaması!
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş itirafı: 'Yine olsam yine yaparım'

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş itirafı: 'Yine olsam yine yaparım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler